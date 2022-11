Acidente entre carro e caminhão fere sete pessoas no Vale do Ivaí

Da Redação

Sete pessoas de um mesmo veículo ficaram feridas após sofrerem um acidente. A batida envolveu um carro VW/Gol e um caminhão guincho. O acidente aconteceu entre Grandes Rios e João Vieira, distrito de Cruzmaltina.

Equipes de saúde de Cruzmaltina, Grandes Rios, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Faxinal atenderam as vítimas que tiveram vários ferimentos.

O motorista do Gol, ficou preso nas ferragens. Uma adolescente de 13 anos, a princípio, teria sofrido ferimentos graves, assim como o condutor do automóvel.

Segundo informações de testemunhas, o carro com placas de Rosário do Ivaí, estaria ocupado por sete pessoas, entre elas, crianças, o veículo teria batido no caminhão guincho.

As causas do acidente serão apuradas.

Com informações: Blog do Berimbau

