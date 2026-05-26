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TRÂNSITO

Acidente entre carreta de Mauá da Serra e carro é registrado na PR-445

Colisão aconteceu no início da noite de segunda; motoristas realizaram o teste do bafômetro com resultado negativo para álcool

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 07:53:46 Editado em 26.05.2026, 07:53:41
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Acidente entre carreta de Mauá da Serra e carro é registrado na PR-445
Autor Carro, com placas de Londrina, ficou bastante danificado - Foto: PRE

Um carro de passeio e um caminhão com dois reboques se envolveram em um acidente de trânsito no início da noite desta segunda-feira (25), no quilômetro 71 da PR-445, em Londrina (PR). Apesar do impacto da batida, nenhum dos envolvidos se feriu.

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O acidente ocorreu por volta das 18h40. De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro de passeio trafegava pela rodovia quando acabou colidindo contra o primeiro reboque do caminhão.

Quando a equipe policial chegou ao trecho para registrar a ocorrência, por volta das 20h, os veículos já haviam sido retirados da área de rolamento, o que evitou complicações no trânsito local.

Os dois motoristas, de 57 e 46 anos, foram avaliados no local e saíram ilesos. Eles também foram submetidos ao teste do bafômetro, que confirmou que nenhum dos condutores havia ingerido bebida alcoólica. Os veículos envolvidos têm placas de Londrina e de Mauá da Serra.

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