Acidente entre carreta de Mauá da Serra e carro é registrado na PR-445
Colisão aconteceu no início da noite de segunda; motoristas realizaram o teste do bafômetro com resultado negativo para álcool
Um carro de passeio e um caminhão com dois reboques se envolveram em um acidente de trânsito no início da noite desta segunda-feira (25), no quilômetro 71 da PR-445, em Londrina (PR). Apesar do impacto da batida, nenhum dos envolvidos se feriu.
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O acidente ocorreu por volta das 18h40. De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro de passeio trafegava pela rodovia quando acabou colidindo contra o primeiro reboque do caminhão.
Quando a equipe policial chegou ao trecho para registrar a ocorrência, por volta das 20h, os veículos já haviam sido retirados da área de rolamento, o que evitou complicações no trânsito local.
Os dois motoristas, de 57 e 46 anos, foram avaliados no local e saíram ilesos. Eles também foram submetidos ao teste do bafômetro, que confirmou que nenhum dos condutores havia ingerido bebida alcoólica. Os veículos envolvidos têm placas de Londrina e de Mauá da Serra.