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TRÂNSITO

Acidente entre caminhonete e Honda Biz deixa feridos em Ivaiporã

Batida no Jardim Casagrande mobilizou Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na tarde de sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 07:52:18 Editado em 14.06.2026, 07:52:14
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Acidente entre caminhonete e Honda Biz deixa feridos em Ivaiporã
Autor Vítimas foram encaminhadas com ferimetnos à UPA de Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Amarok e uma motocicleta Honda Biz deixou dois homens feridos na tarde de sábado (13), no Jardim Casagrande, em Ivaiporã. A ocorrência foi atendida por equipes de emergência e pela Polícia Militar, que prestou apoio no local.

De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu por volta das 14h15, na Rua José Fuzer. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o motociclista caído na via, consciente e já imobilizado para atendimento.

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O condutor da caminhonete apresentava um ferimento na mão, com sangramento visível. Ele recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Já o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a UPA de Ivaiporã para avaliação médica.

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Durante o atendimento da ocorrência, os policiais ofereceram o teste do etilômetro ao motorista da Amarok. Segundo o boletim, ele recusou realizar o exame e informou ter consumido uma lata de bebida alcoólica.

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Após os procedimentos, a caminhonete foi liberada para a esposa do proprietário, enquanto a motocicleta ficou sob responsabilidade de um familiar do condutor, ambas habilitadas.

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acidente de transito caminhonete Amarok emergência médica ivaipora motocicleta Honda Biz POLICIA MILITAR
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