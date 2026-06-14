Acidente entre caminhonete e Honda Biz deixa feridos em Ivaiporã
Batida no Jardim Casagrande mobilizou Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na tarde de sábado
Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Amarok e uma motocicleta Honda Biz deixou dois homens feridos na tarde de sábado (13), no Jardim Casagrande, em Ivaiporã. A ocorrência foi atendida por equipes de emergência e pela Polícia Militar, que prestou apoio no local.
De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu por volta das 14h15, na Rua José Fuzer. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o motociclista caído na via, consciente e já imobilizado para atendimento.
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O condutor da caminhonete apresentava um ferimento na mão, com sangramento visível. Ele recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Já o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a UPA de Ivaiporã para avaliação médica.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais ofereceram o teste do etilômetro ao motorista da Amarok. Segundo o boletim, ele recusou realizar o exame e informou ter consumido uma lata de bebida alcoólica.
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Após os procedimentos, a caminhonete foi liberada para a esposa do proprietário, enquanto a motocicleta ficou sob responsabilidade de um familiar do condutor, ambas habilitadas.