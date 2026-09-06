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TRÂNSITO

Acidente entre caminhão e motoneta deixa mulher ferida em Ivaiporã

Colisão aconteceu na manhã de sábado (5), em Ivaiporã. Vítima foi levada à UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre caminhão e motoneta deixa mulher ferida em Ivaiporã
Autor Mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito entre uma motoneta e um caminhão na manhã de sábado (5), em Ivaiporã.

A PM foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros na Rua Plácidio Miranda. A condutora da motoneta foi socorrida e encaminhada à UPA.

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LEIA MAIS: Homem e mulher são presos após ocorrência de violência doméstica em Ivaiporã

Segundo a PM, a análise preliminar indicou que o caminhão teria avançado a via preferencial. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

A documentação dos veículos e do condutor estava regular. A motoneta foi liberada para um familiar habilitado.

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A PM registrou um boletim de acidente de trânsito.

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acidente de transito caminhâo Corpo de Bombeiros ivaipora motoneta violência domestica
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