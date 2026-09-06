Acidente entre caminhão e motoneta deixa mulher ferida em Ivaiporã
Colisão aconteceu na manhã de sábado (5), em Ivaiporã. Vítima foi levada à UPA
Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito entre uma motoneta e um caminhão na manhã de sábado (5), em Ivaiporã.
A PM foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros na Rua Plácidio Miranda. A condutora da motoneta foi socorrida e encaminhada à UPA.
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Segundo a PM, a análise preliminar indicou que o caminhão teria avançado a via preferencial. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
A documentação dos veículos e do condutor estava regular. A motoneta foi liberada para um familiar habilitado.
A PM registrou um boletim de acidente de trânsito.
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