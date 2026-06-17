Acidente entre ambulância e dois veículos é registrado na BR-376 em Cambira

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 8h, na BR-376 em Cambira (PR), na região do Parque Industrial. A colisão envolveu uma Fiat Strada, um Ford EcoSport e uma ambulância da Motiva Paraná, concessionária que administra o trecho.

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Os três veículos estavam no sentido para Apucarana quando aconteceu o acidente. Segundo informações apuradas pela reportagem, a Fiat Strada, com placas de Mandaguari, bateu na traseira do EcoSport, com placas de Cambira, e da ambulância. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A pista no sentido para Apucarana chegou a ficar parcialmente interditada para atendimento ao acidente, contudo, já foi totalmente liberada. Também foi acionada uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deve apurar as causas da colisão.