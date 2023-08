Acidente entre ambulância e carro deixa feridos na PR-466

Uma ambulância da Prefeitura de Rio Branco do Ivaí colidiu com um VW Gol com placas de Ortigueira na tarde de domingo (20), em trecho da PR-466 no município de Jardim Alegre, no centro norte do Paraná.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual do PRv Ubá do Sul, o acidente foi por volta das 16 horas, no trevo de Placa Luar.

Pelo menos quatro pessoas foram socorridas pelas equipes do Samu e Siate/Corpo de Bombeiros e conduzidos ao Hospital Bom Jesus de Ivaiporã, a princípio sem gravidade.

Dentre eles, o motorista do Gol, um homem de 69 anos e a passageira de 60 anos. Da ambulância foram encaminhados dois passageiros, uma mulher de 35 anos e um homem de 49 anos, o motorista de 44 anos não se feriu.



Conforme dados colhidos pela Polícia Rodoviária no local do acidente, a ambulância trafegava sentido Lidianópolis a Jardim Alegre , quando ao atingir o km 97 mais 100 metros, no trevo de Placa Luar abalroou transversalmente o Gol que cruzou a pista de rolamento.

