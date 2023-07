Acidente em trecho da BR-369 deixa motociclista ferido em Jandaia

Socorristas da Defesa Civil de Jandaia do Sul, norte do paraná, foram mobilizados para atender um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro em um trecho da BR-369, no início da tarde deste sábado, dia 1º de julho. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com as informações da corporação, um veículo Chevrolet Onix, que era conduzido por uma mulher de idade não divulgada, tentou realizar uma conversão através de um trevo que fica situado na altura do quilômetro 12 da rodovia. No entanto, quando a motorista tentou realizar a manobra acabou não vendo um motociclista se aproximando, momento em que houve a colisão.

Apesar do susto, o piloto da moto não ficou gravemente ferido. Aos socorristas, ele afirmou que sentia dores no dorso e por conta disso foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima para receber os devidos cuidados.





