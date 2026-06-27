Acidente em São João do Ivaí termina com carro atingindo lotérica

Colisão entre um Corolla e um Fiat Mobi causou danos em uma agência lotérica no Centro de São João do Ivaí. Ninguém ficou ferido

Um acidente em São João do Ivaí terminou com um carro atingindo uma agência lotérica na manhã de sexta-feira (26), no Centro da cidade. A colisão envolveu um Toyota Corolla e um Fiat Mobi. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Corolla relatou que transitava na Av. São João, quando fez a conversão para entrar na Av. Curitiba, e o veículo Fiat Mobi que seguia no outro sentido avançou e teve um abalroamento lateral. Após a batida, o motorista perdeu o controle e o carro invadiu a calçada, atingindo a porta da agência lotérica.

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A motorista do Fiat Mobi informou aos policiais que não viu o veículo Toyota Corolla entrando na via e avançou, causando o acidente. A Polícia Militar verificou a documentação dos veículos e dos condutores. Não foram encontradas irregularidades.

A equipe sinalizou o local até a retirada dos veículos por um guincho. Como houve apenas danos materiais, os motoristas foram liberados no local após o registro da ocorrência.

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