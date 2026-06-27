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Acidente em São João do Ivaí termina com carro atingindo lotérica

Colisão entre um Corolla e um Fiat Mobi causou danos em uma agência lotérica no Centro de São João do Ivaí. Ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 08:19:14 Editado em 27.06.2026, 08:19:09
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Acidente em São João do Ivaí termina com carro atingindo lotérica
Autor A colisão envolveu um Toyota Corolla e um Fiat Mobi - Foto: Reprodução/Canal HP

Um acidente em São João do Ivaí terminou com um carro atingindo uma agência lotérica na manhã de sexta-feira (26), no Centro da cidade. A colisão envolveu um Toyota Corolla e um Fiat Mobi. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Corolla relatou que transitava na Av. São João, quando fez a conversão para entrar na Av. Curitiba, e o veículo Fiat Mobi que seguia no outro sentido avançou e teve um abalroamento lateral. Após a batida, o motorista perdeu o controle e o carro invadiu a calçada, atingindo a porta da agência lotérica.

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A motorista do Fiat Mobi informou aos policiais que não viu o veículo Toyota Corolla entrando na via e avançou, causando o acidente. A Polícia Militar verificou a documentação dos veículos e dos condutores. Não foram encontradas irregularidades.

A equipe sinalizou o local até a retirada dos veículos por um guincho. Como houve apenas danos materiais, os motoristas foram liberados no local após o registro da ocorrência.

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acidente de transito agência lotérica Fiat Mobi POLICIA MILITAR são joão do ivai Toyota Corolla
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