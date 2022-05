Acidente em São João do Ivaí provoca a morte de uma pessoa

Da Redação

Um acidente fatal foi registrado na PR-082, na região de São João do Ivaí, próximo a localidade conhecida como Mata São Francisco. A colisão frontal envolveu um Astra com placas do município e um Hyundai GB20 de Quilombo-SC.

Dois ocupantes do Astra, Rosana Aparecida e Francisco Domingos, foram levados para o hospital em estado grave. O motorista do HB20, Gean Carlos, também foi socorrido com ferimentos graves e a passageira, identificada como Catarina Cassandra foi ejetada do veículo e morreu no local.

Os Bombeiros de Ivaiporã e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendem a ocorrência. A Polícia Militar (PM) também foi para o local e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada. Em breve mais informações.

Com informações, Canal HP