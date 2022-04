Acidente em Jandaia do Sul deixa duas pessoas feridas

Da Redação

Um acidente entre um carro e uma caminhonete foi registrado no começo da noite desta sexta-feira (18), na BR-376, em Jandaia do Sul, próximo ao Café Jandaia. Dois ocupantes do Chevrolet Vectra, com placas de Apucarana, ficaram feridos.

De acordo com os socorristas do Samu, as duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Providência de Apucarana. Uma sofreu trauma de crânio e a outra, um trauma abdominal, lesões consideradas moderadas.

O condutor da Saveiro não sofreu ferimentos.

Segundo testemunhas, a caminhonete, com placas de Maringá, teria cruzado a pista em local proibido, provocando o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.