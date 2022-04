Da Redação

Acidente deixa veículo capotado na BR-369 em Jandaia do Sul

Nesta sexta-feira (08), por volta das 11h da manhã, a equipe da Defesa Civil, da Brigada Comunitária, foi acionada para atender um acidente na BR-369, entre as cidades de Jandaia do Sul e Bom Sucesso.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu próximo à Associval e, ao chegar no local, os socorristas encontraram duas pessoas já do lado de fora do veículo, sem ferimentos, enquanto uma mulher de 60 anos ainda estaria dentro do carro, por não conseguir sair.

A vítima de 60 anos sofreu ferimentos leves e foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, para avaliação médica.

continua após publicidade .

De acordo com informações do site Jandaia Online, o veículo seria um Toyota Corolla, com placa registrada no município de Itambé, e não há mais informações acerca do motivo do capotamento.





Fonte: Informações do Jandaia Online.