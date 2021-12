Acidente deixa um morto e quatro feridos em São João do Ivaí

Da Redação

O acidente foi no trecho entre o distrito de Luar, em São João do Ivaí, e o trevo de Fênix.

Um homem de 49 anos morreu após o carro que conduzia colidir frontalmente contra outro veículo na madrugada deste sábado (18), na PR-082, Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. O acidente foi no trecho entre o distrito de Luar, em São João do Ivaí, e o trevo de Fênix.

continua após publicidade .

A batida envolveu uma camionete Ford/Ranger, com placas de Pontal do Paraná, e um VW/Gol, modelo quadrado, com placas de Barbosa Ferraz, que era conduzido pela vítima fatal.

Policiais rodoviários do Posto da Polícia Rodoviária de São João do Ivaí estiveram no local e foram informados pelo condutor da camionete, que sofreu ferimentos leves, que o Gol seguia no sentido contrário ao seu, quando invadiu a pista.

continua após publicidade .

A equipe do SAMU de São João do Ivaí foi acionada e esteve no local prestando atendimento às vítimas

Quatro pessoas ficaram, feridas, sendo que uma delas foi encaminhada em estado grave para hospital de Ivaiporã. Uma foi atendida no hospital de Fênix e outras duas no Hospital Municipal de São João do Ivaí.

Com informações Canal HP/São João do Ivaí