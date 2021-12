Da Redação

Acidente deixa três pessoas feridas com gravidade na BR-376

Três pessoas ficaram feridas em estado grave em um acidente registrado por volta das 17 horas desta quinta-feira (16) na BR-376, em trecho que corta o município de Califórnia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um GM Onix com placas de Maringá, que deslocava sentido Apucarana, e um Fiat Ducato, com placas de Califórnia, que seguia em sentido contrário.

continua após publicidade .

No Onix estava apenas o condutor. Já no Ducato estavam o condutor e uma passageira. Os três se feriram com gravidade e foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital da Providência em Apucarana.