Acidente deixa quatro feridos na PR-466 em Borrazópolis

Quatro pessoas ficaram feridas em grave acidente entre uma caminhonete e um carro na PR-466, em Borrazópolis (PR), na noite de domingo (10), de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual.

O acidente envolveu uma VW/Parati, com placas de Borrazópolis (PR), e uma caminhonete MMC/L200 Triton, com placas de São Pedro do Ivaí (PR).

A batida ocorreu a cerca de 200 metros da entrada do Campo do Bairro Patinhos. De acordo com boletim da Polícia Rodoviária, ambos os veículos trafegavam pela rodovia estadual PR-466, não sendo possível precisar os sentidos dos veículos, quando ao atingirem o km 59, envolveram-se em um abalroamento lateral e, na sequência, houve o capotamento da caminhonete.

Ficaram feridos no acidente quatro pessoas, sendo o motorista da caminhonete, de 42 anos, e duas passageiras (idade não informada), além do condutor da Parati, um homem de 42 anos.

