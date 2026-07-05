Acidente deixa motorista ferido na PR-082, em São João do Ivaí

Condutor de 25 anos foi levado ao hospital com ferimentos leves depois do acidente registrado na madrugada

Um acidente na PR-082 deixou um motorista de 25 anos ferido na madrugada deste domingo (5), em São João do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual no km 347 da rodovia, após o veículo sair da pista e tombar às margem da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi comunicado às 5h20. O veículo envolvido era uma Chevrolet Tracker com placas de Jandaia do Sul.

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Segundo o levantamento realizado pela PRE, o automóvel seguia pela PR-082, no sentido de Fênix para São João do Ivaí, quando ocorreu o acidente. As causas do não foram esclarecidas e serão apuradas.

O motorista que estava sozinho sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado por terceiros ao Hospital Municipal de São João do Ivaí.O teste do etilômetro apontou resultado de 0,00 mg/L, sem indícios de consumo de álcool. O condutor possui habilitação regular.

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