Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TRÂNSITO

Acidente deixa motorista ferido na PR-082, em São João do Ivaí

Condutor de 25 anos foi levado ao hospital com ferimentos leves depois do acidente registrado na madrugada

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 11:48:13 Editado em 05.07.2026, 11:48:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente deixa motorista ferido na PR-082, em São João do Ivaí
Autor Chevrolet Tracker saiu da pista e tombou - Foto: - Divulgação/PRE

Um acidente na PR-082 deixou um motorista de 25 anos ferido na madrugada deste domingo (5), em São João do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual no km 347 da rodovia, após o veículo sair da pista e tombar às margem da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi comunicado às 5h20. O veículo envolvido era uma Chevrolet Tracker com placas de Jandaia do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem é preso após ameaça contra mulher em Jardim Alegre

Segundo o levantamento realizado pela PRE, o automóvel seguia pela PR-082, no sentido de Fênix para São João do Ivaí, quando ocorreu o acidente. As causas do não foram esclarecidas e serão apuradas.

O motorista que estava sozinho sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado por terceiros ao Hospital Municipal de São João do Ivaí.O teste do etilômetro apontou resultado de 0,00 mg/L, sem indícios de consumo de álcool. O condutor possui habilitação regular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito motorista ferido Polícia Rodoviária Estadual PR-082 são joão do ivai veículo tombado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV