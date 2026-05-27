Acidente deixa dois mortos no acesso ao Distrito de São José em Jandaia do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e dois caminhões resultou em duas mortes no início da tarde desta quarta-feira (27), na BR-369, na entrada do Distrito de São José, no município de Jandaia do Sul. As duas vítimas fatais ocupavam um Fiat Uno que foi atingido ao tentar acessar a rodovia. Segundo atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro era um homem de 60 anos e a passageira, uma idosa de 76 anos.

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De acordo com as informações da Defesa Civil de Jandaia do Sul, o Fiat Uno tentava cruzar a pista após sair do distrito e foi atingido por um caminhão da Cooperval, que trafegava no sentido a Bom Sucesso. Com a força do impacto, o carro de passeio foi arremessado e acabou colidindo contra um segundo caminhão, que se encontrava estacionado às margens da via.

As duas pessoas que estavam no Fiat Uno não resistiram à gravidade dos ferimentos. A idosa morreu na hora, enquanto o homem, que dirigia o carro, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas também não resistiu e morreu dentro da ambulância.

O motorista do caminhão que atingiu o veículo sofreu ferimentos leves.

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O atendimento à ocorrência mobilizou socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul. O helicóptero do serviço aeromédico do Samu também chegou a ser acionado, mas as vítimas morreram ainda no local.

A identificação das vítimas não foi informada.