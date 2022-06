Acidente deixa 4 feridos na BR-376 no trevo de Cambira

Da Redação

Uma colisão entre dois veículos, um de uma empresa e outro da Secretaria de Saúde de São Pedro do Ivaí, deixou quatro pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 12h30 desta segunda-feira (20), na BR-376 no trevo de acesso do município de Cambira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e duas ambulâncias foram para o local.

Conforme os socorristas, no carro do Governo do Estado, estavam quatro pessoas que iriam fazer estágio em Apucarana. Todos sofreram ferimentos leves e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No outro veículo estava apenas o motorista, que não ficou ferido. Testemunhas contaram que após a colisão entre os carros, o Gol foi parar na canaleta que divide a rodovia.

As causas serão apuradas, porém, a princípio, um veículo cruzou a preferencial do outro.