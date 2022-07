Acidente deixa 3 feridos em Mauá da Serra e motorista é preso

Da Redação

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) confirmou que um acidente em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, deixou três pessoas feridas e um motorista foi preso. A colisão que envolveu três carros aconteceu por volta das 22h30 desta sexta-feira (15).

De acordo com a PRE, o Fox trafegava pela PR-445 no sentido Tamara a Mauá da Serra, porém, teria invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com Palio, que depois atingiu o Ka.

O condutor do Fox, de 22 anos, não ficou ferido, porém, foi submetido ao exame etilométrico, sendo o resultado apontou 0,44 mg/L. Diante do flagrante, o motorista foi preso e encaminhado a delegacia de Marilândia do Sul.

Três pessoas, dois homens de 21 e 22 anos, sofreram ferimentos médios e uma mulher, de 61 anos, se feriu levemente. Todos foram socorridos. O atendimento do acidente encerrou às 3h da madrugada deste sábado (16).

