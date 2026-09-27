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Acidente de trânsito mata jovem e deixa três feridos em Manoel Ribas

Colisão entre carro e caminhão aconteceu na PR-487, na manhã deste domingo (27), perto da comunidade Bela Vista.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente de trânsito mata jovem e deixa três feridos em Manoel Ribas
Autor Acidente ocorreu na manhã deste domingo - Foto: Divulgação / PRE

Um acidente de trânsito em Manoel Ribas deixou um jovem morto e três pessoas feridas na manhã deste domingo (27). A batida ocorreu por volta das 9h, na PR-487, perto da comunidade Bela Vista.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Ford Fiesta bateu na traseira de um caminhão Scania 440. Os dois veículos tinham placas de Manoel Ribas.

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O motorista do carro, de 29 anos, sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento e foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Além disso, um passageiro de 24 anos e duas passageiras, de 2 e 25 anos, tiveram ferimentos leves. As três vítimas também foram socorridas.

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O caminhoneiro, de 55 anos, não sofreu ferimentos. As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas pela PRE.

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acidente de transito colisão feridos Manoel Ribas Policia Rodoviária PR-487
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