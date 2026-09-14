Acidente de trânsito entre caminhão e picape deixa motorista ferido
Batida aconteceu na PR-082, na saída para Lunardelli, na madrugada desta segunda-feira (14)
Um acidente de trânsito em São João do Ivaí deixou o motorista de um Fiat Strada ferido na madrugada desta segunda-feira (14), na PR-082. A picape colidiu contra um caminhão.
Conforme informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 3h49, no perímetro urbano, na saída para Lunardelli.
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O condutor ferido recebeu atendimento das equipes do Siate e do Hospital Municipal. Em seguida, foi encaminhado para atendimento médico. O motorista do caminhão não se feriu.
A Polícia Militar auxiliou na sinalização da rodovia e na remoção do veículo.
A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local e registrou o boletim do acidente.
Os veículos foram liberados no local após os procedimentos das equipes. As causas do acidente não foram informadas no boletim da Polícia Militar.
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