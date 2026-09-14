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PR-082

Acidente de trânsito entre caminhão e picape deixa motorista ferido

Batida aconteceu na PR-082, na saída para Lunardelli, na madrugada desta segunda-feira (14)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente de trânsito entre caminhão e picape deixa motorista ferido
Autor A Polícia Militar auxiliou na sinalização da rodovia e na remoção do veículo. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um acidente de trânsito em São João do Ivaí deixou o motorista de um Fiat Strada ferido na madrugada desta segunda-feira (14), na PR-082. A picape colidiu contra um caminhão.

Conforme informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 3h49, no perímetro urbano, na saída para Lunardelli.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (14)

O condutor ferido recebeu atendimento das equipes do Siate e do Hospital Municipal. Em seguida, foi encaminhado para atendimento médico. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Militar auxiliou na sinalização da rodovia e na remoção do veículo.

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A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local e registrou o boletim do acidente.

Os veículos foram liberados no local após os procedimentos das equipes. As causas do acidente não foram informadas no boletim da Polícia Militar.

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acidente de transito Atendimento Médico POLICIA MILITAR PR-082 são joão do ivai sinalização de rodovia
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