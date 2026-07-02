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COLISÃO

Acidente de trânsito em Ivaiporã deixa motociclista e passageira feridos

Colisão entre carro e moto aconteceu na Av. Brasil. Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 10:48:45 Editado em 02.07.2026, 10:48:40
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Acidente de trânsito em Ivaiporã deixa motociclista e passageira feridos
Autor A colisão ocorreu por volta das 20h30 na Av. Brasil - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um acidente de trânsito em Ivaiporã deixou um motociclista e a passageira feridos na noite de quarta-feira (1º). A colisão ocorreu por volta das 20h30, no cruzamento das avenidas Brasil e Melvis Michuti, no Centro da cidade. O Corpo de Bombeiros atendeu as vítimas.

Segundo a PM, a motorista de um Toyota Corolla seguia pela Avenida Melvis Michuti, no sentido bairro-Centro. Ela contou aos policiais que parou na rotatória e, ao entrar na Av. Brasil, bateu em uma motocicleta vermelha que passava pelo cruzamento.

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LEIA MAIS: PM presta apoio ao Samu em duas ocorrências de surto em Ivaiporã

Com a batida, o condutor da moto e a passageira caíram na pista. Eles receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, acionado pela própria motorista do carro.

A PM informou que os dois veículos estavam com a documentação regular e foram liberados no local. A motocicleta ficou sob responsabilidade do pai do condutor.

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A motorista também fez o teste do etilômetro. O resultado foi de 0,00 mg/L, sem registro de consumo de álcool. A equipe policial confeccionou o boletim de acidente de trânsito.

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acidente de transito Corpo de Bombeiros documentação veicular ivaipora motociclista ferido Segurança no Trânsito
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