Acidente de trânsito em Ivaiporã deixa motociclista e passageira feridos

Colisão entre carro e moto aconteceu na Av. Brasil. Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas

Um acidente de trânsito em Ivaiporã deixou um motociclista e a passageira feridos na noite de quarta-feira (1º). A colisão ocorreu por volta das 20h30, no cruzamento das avenidas Brasil e Melvis Michuti, no Centro da cidade. O Corpo de Bombeiros atendeu as vítimas.

Segundo a PM, a motorista de um Toyota Corolla seguia pela Avenida Melvis Michuti, no sentido bairro-Centro. Ela contou aos policiais que parou na rotatória e, ao entrar na Av. Brasil, bateu em uma motocicleta vermelha que passava pelo cruzamento.

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Com a batida, o condutor da moto e a passageira caíram na pista. Eles receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, acionado pela própria motorista do carro.

A PM informou que os dois veículos estavam com a documentação regular e foram liberados no local. A motocicleta ficou sob responsabilidade do pai do condutor.

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A motorista também fez o teste do etilômetro. O resultado foi de 0,00 mg/L, sem registro de consumo de álcool. A equipe policial confeccionou o boletim de acidente de trânsito.

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