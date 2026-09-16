Acidente de trânsito deixa motociclista ferida na BR-376 em Jandaia do Sul

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta quarta-feira (16), por volta das 7h30, ao se envolver em um acidente de trânsito na BR-376, em Jandaia do Sul (PR), no trecho conhecido como Trevo da Emater. A batida mobilizou uma equipe de socorro da Defesa Civil.

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Segundo informações apuradas pela reportagem, a colisão envolveu a Honda Biz que a vítima conduzia e um Fiat Uno, que estava tracionando um reboque. Ninguém do carro sofreu ferimentos.

A motociclista teve apenas ferimentos leves e deve ser encaminhada a um hospital da região. As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada ao local.