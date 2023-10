Acidente de trabalho em obra deixa homem ferido em Ivaiporã

O acidente ocorreu em uma construção na Rua Visconde do Rio Branco, no Jardim Ouro Preto

Um acidente de trabalho mobilizou o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por volta das 15 horas desta quarta-feira (11). O acidente ocorreu em uma construção na Rua Visconde do Rio Branco, no Jardim Ouro Preto.

Segundo as informações, um trabalhador foi atingido quando a coluna de sustentação de uma laje caiu sobre ele, causando ferimentos na região da bacia e das pernas.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local e fez o resgate, removendo o homem debaixo dos escombros. Em seguida, os socorristas do Samu iniciaram o atendimento, após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao hospital com suspeitas de contusão na região da bacia.

As causas do acidente de trabalho ainda estão sob investigação. A identidade do trabalhador não foi divulgada.

