Acidente de moto deixa jovem ferido na estrada do Rio Bom

Da Redação

Na tarde desta quinta-feira (26), o Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado para atender uma ocorrência na Estrada Sebastião Piassa, que leva ao município de Rio Bom, no Estado do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme informações, um jovem de 20 anos dirigia uma moto Honda Titan Vermelha, quando perdeu o controle do veículo na curva e acabou caindo em uma ladeira.

fonte: TNOnline

continua após publicidade .

A vítima, que não teve sua identidade revelada, precisou ser encaminhada ao Hospital da Providência, na cidade de Apucarana, devido a uma suspeita de fratura no pé esquerdo. Apesar do ferimento, o jovem estava consciente no momento do atendimento feito pela equipe de socorristas.

Até o momento desta matéria, não havia atualizações do estado de saúde da vítima.