Acidente com veículo da prefeitura deixa três feridos em Godoy Moreira

Um acidente grave aconteceu por volta das 12h10, na PR-650, em frente a antiga Coamo, na entrada da cidade de Godoy Moreira. Um VW Gol branco, pertencente a prefeitura, bateu contra uma árvore.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas a motorista, Roseli Martins, que é farmacêutica do Hospital Municipal, teria tentado desviar de algum objeto ou veículo, vindo a perder o controle.

Ela estava retornando para Godoy Moreira de uma sessão de fonoaudiologia, da filha. A criança estava na cadeirinha no banco de trás. Também havia um homem no carro, que seria irmão de Roseli.

Todos foram encaminhamos para o Hospital Municipal com ferimentos e suspeita fraturas, mas não correm risco de vida. Eles seriam transferidos para Ivaiporã, onde passarão por exames.

* Com informações Canal HP



