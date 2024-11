Acidente com trabalhadores deixa um morto e quatro feridos em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente envolvendo uma Kombi que transportava seis trabalhadores rurais provocou a morte de um homem de 31 anos e deixou mais quatro pessoas feridas na manhã desta terça-feira (29) em Faxinal, no Vale do Ivaí. O motorista do veículo, que não ficou ferido, foi preso. Ele dirigia sem habilitação e estava bêbado, segundo a Polícia Civil.

O veículo tombou na região das Três Barras, na zona rural do município, próximo à Fazenda Brasília. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um helicóptero foi acionado para atender os feridos. Dois passageiros ficaram em estado grave e dois tiveram ferimentos leves.

O delegado Ricardo Mendes, da Polícia Civil de Faxinal, afirmou, em entrevista ao Blog do Berimbau, que o acidente é investigado. Segundo ele, a Kombi saiu da pista e veio a capotar na sequência.

Com o tombamento, a porta da Kombi se abriu e a vítima foi arremessada para fora, não resistindo aos ferimentos. A mãe do homem de 31 anos que morreu, que também estava no veículo, sofreu ferimentos e foi levada para o Hospital Municipal Juarez Barreto.

Segundo o delegado, o condutor foi identificado e conduzido para a delegacia. Ele foi atuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, já que o teste de alcoolemia (bafômetro) registrou 0,75mg/L de álcool no sangue, comprovando que ele havia bebido antes de dirigir.

Outro elemento que já foi verificado, segundo o delegado, é que o condutor não tem habilitação para dirigir. Ele admitiu, inclusive, que é analfabeto. “Levantamentos preliminares no veículo mostram ainda que a Kombi apresentava péssimas condições para rodar. Será feita agora uma perícia no veículo. O condutor foi conduzido para a delegacia e vai ficar à disposição do Judiciário”, completou.

IDENTIFICAÇÃO

A vítima foi identificada como Diego Teixeira. O homem tinha deficiência auditiva, segundo moradores de Faxinal.





Foto por Reprodução Blog do Berimbau Helicóptero do Samu foi acionado

