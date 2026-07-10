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QUEDA MOTO

Acidente com motocicleta deixa mulher ferida no Centro de Ivaiporã

Condutora de uma Honda Biz sofreu uma queda, apresentou escoriações e lapsos de memória

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 07:33:23 Editado em 10.07.2026, 07:33:20
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Acidente com motocicleta deixa mulher ferida no Centro de Ivaiporã
Autor Queda de moto na Rua Placídio Miranda mobilizou equipes de socorro - Foto: Reprodução/Ilustração

Uma mulher ficou ferida em um acidente com motocicleta na tarde de quinta-feira (9), no Centro de Ivaiporã. A vítima caiu da Honda Biz, foi socorrida pelas equipes do Siate e Samu, e encaminhada à UPA para avaliação médica.

Conforme informações da Polícia Militar que prestou apoio durante o atendimento da ocorrência, o acidente foi registrado por volta das 16h03, na Rua Placídio Miranda.

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Segundo a PM, a motociclista apresentava escoriações e lapsos de memória após a queda. Por isso, ela não conseguiu explicar com precisão como o acidente aconteceu.

Em seguida, a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã. No local, ela passou por avaliação médica e realizou exames complementares.

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A Honda Biz não tinha pendências administrativas. Assim, após os procedimentos, a motocicleta foi liberada para um responsável.

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