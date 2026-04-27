Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Acidente com carro da saúde de Jardim Alegre deixa motorista e três pacientes feridos

Batida envolvendo quatro veículos deixou quatro pessoas de Jardim Alegre feridas

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 15:32:18 Editado em 27.04.2026, 15:44:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente com carro da saúde de Jardim Alegre deixa motorista e três pacientes feridos
Autor Carro da saúde de Jardim Alegre se envolveu em acidente com feridos em Campo Mourão - Foto: Foto: Reprodução/Redes sociais

O carro da Secretaria de Saúde de Jardim Alegre se envolveu em um grave acidente na manhã chuvosa desta segunda-feira (27), próximo ao distrito de Piquirivaí, em Campo Mourão.

De acordo com o prefeito Moisés dos Santos, o veículo seguia para atendimento oftalmológico em uma clínica especializada em Mamborê, transportando três pacientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio de adolescente em Jardim Alegre

O motorista do veículo sofreu fratura em um dos braços e foi socorrido. As três pacientes também ficaram feridas, sendo que uma delas sofreu ferimentos graves, foi hospitalizada. As outras duas pacientes tiveram ferimentos, mas sem maior gravidade.

A colisão mobilizou um grande aparato de resgate. Além do carro da saúde de Jardim Alegre, o acidente também envolveu um Fiat Fastback, uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão frigorífico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação, a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim Alegre mobilizou suporte imediato para acompanhar o atendimento às vítimas e prestar assistência às famílias envolvidas.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Atendimento Médico Emergência Jardim Alegre Resgate e assistência Saúde Pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV