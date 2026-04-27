Acidente com carro da saúde de Jardim Alegre deixa motorista e três pacientes feridos

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O carro da Secretaria de Saúde de Jardim Alegre se envolveu em um grave acidente na manhã chuvosa desta segunda-feira (27), próximo ao distrito de Piquirivaí, em Campo Mourão.

De acordo com o prefeito Moisés dos Santos, o veículo seguia para atendimento oftalmológico em uma clínica especializada em Mamborê, transportando três pacientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio de adolescente em Jardim Alegre

O motorista do veículo sofreu fratura em um dos braços e foi socorrido. As três pacientes também ficaram feridas, sendo que uma delas sofreu ferimentos graves, foi hospitalizada. As outras duas pacientes tiveram ferimentos, mas sem maior gravidade.

A colisão mobilizou um grande aparato de resgate. Além do carro da saúde de Jardim Alegre, o acidente também envolveu um Fiat Fastback, uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão frigorífico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação, a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim Alegre mobilizou suporte imediato para acompanhar o atendimento às vítimas e prestar assistência às famílias envolvidas.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



