Acidente com carreta deixa motociclista morto no contorno de Jandaia do Sul

Um motociclista de 38 anos morreu na noite desta quinta-feira (30) após se envolver em um acidente com uma carreta na BR-376, no trecho do contorno de Jandaia do Sul (PR). A colisão ocorreu nas proximidades do Parque de Exposições do município. Os socorristas tentaram reanimar a vítima por cerca de 45 minutos, mas o homem não resistiu.

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A primeira equipe a chegar ao local da ocorrência foi a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul. Os socorristas encontraram o homem já inconsciente, apresentando uma lesão considerada grave na face, e iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Na sequência, viaturas de suporte básico e avançado da concessionária da Motiva Paraná chegaram para dar apoio ao atendimento. As equipes trabalharam em conjunto na tentativa de salvar a vítima, mas o óbito acabou sendo constatado ainda na rodovia.

O motociclista trafegava no sentido de Apucarana a Maringá. Ele conduzia uma motocicleta com uma caixa de entrega que, aparentemente, possui placas da cidade de Maringá. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do condutor.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Ele parou o veículo imediatamente no local do acidente, prestou auxílio e permaneceu à disposição das autoridades. Para garantir a segurança da via e o atendimento adequado, a ocorrência mobilizou uma atuação integrada de diversas forças, contando com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar (PM), da Brigada Comunitária e das equipes da CCR PR Vias.