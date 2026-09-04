Acidente com carreta bloqueia parcialmente trecho da BR-376 entre Mauá da Serra e Ortigueira

Veículo de carga bateu contra a barreira de concreto e ficou atravessado na pista, prejudicando o fluxo. Não há registro de feridos no local

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava um contêiner causou lentidão e filas nos dois sentidos da BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira, na manhã desta sexta-feira (4). O motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou fazendo um "L" na pista, atingindo a mureta de concreto que divide a rodovia no trecho localizado entre a Serra do Cadeado e a praça de pedágio.

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Com a força do impacto e a posição em que a carreta parou, parte das faixas de rolamento foi bloqueada, prejudicando o trânsito tanto para os motoristas que seguiam no sentido sul quanto para aqueles que trafegavam em direção ao norte. Apesar dos danos materiais e do grande susto, até o momento não há relatos de pessoas feridas em decorrência da batida. As circunstâncias exatas que levaram à perda de controle do veículo de carga ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas.

Para minimizar os transtornos, equipes foram acionadas e trabalham diretamente no local da ocorrência para sinalizar a via e organizar o fluxo do tráfego, garantindo a segurança dos demais motoristas até que a carreta seja totalmente removida da rodovia. O registro da situação foi feito por populares que enfrentaram o congestionamento.

Com informações: Blog do Berimbau.

