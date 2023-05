Acidente com bicicleta pode ter ocasionado morte de jovem, em Faxinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima foi identificada como Alexsandro Kaue da Silva

Um adolescente, de 17 anos, morreu na noite do último sábado (13), na cidade de Faxinal, no Vale do Ivaí. Conforme apurações iniciais, o jovem, identificado como Alexsandro Kaue da Silva, pode ter sido vítima de um acidente de bicicleta.

continua após publicidade .

A vítima teria saído para passear com a bicicleta e, momentos depois, foi encontrado pelos próprios familiares, caído na Rua Santos Dumont, nas proximidades do estacionamento do Lago Saracura. Ele foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

- LEIA MAIS: Adolescente de 17 anos é encontrado morto em Faxinal

continua após publicidade .

O delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) responsável pelo caso, Ricardo Mendes, informou que um inquérito já foi instaurado. Conforme a autoridade, todas as evidências apontam para um possível acidente. As informações foram repassadas pelo delegado para o Rádio Nova Era e ao Blog do Berimbau.

De acordo com o portal do Berimbau, na bicicleta foram encontrados vestígios de grama presos no câmbio direito, e o pneu traseiro estava estourado e murcho. Alexsandro teria o costume de emprestar a bicicleta de um familiar e, logo depois de andar com ela, devolver.

O corpo do adolescente foi sepultado na manhã desta segunda-feira (15). Todas as testemunhas do caso foram intimadas para comparecer à Delegacia de Faxinal para prestarem depoimento.

Siga o TNOnline no Google News