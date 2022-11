Acia defende manutenção da sede da Amuvi em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sede da Amuvi funciona em Apucarana desde 1998

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, defendeu nesta quarta-feira (9) a manutenção da sede da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) na cidade. Ele se posicionou sobre o assunto após a diretoria da Amuvi convocar uma assembleia geral para discutir a mudança da sede para Borrazópolis. Além de gerar polêmica, a reunião foi suspensa após decisão judicial concedida em atendimento a ação protocolada pelo município de Apucarana. A associação municipalista afirmou que não irá recorrer da decisão e remarcou a assembleia para Apucarana em data ainda a ser definida.

continua após publicidade .

Segundo Wanderlei Faganello, Apucarana é a cidade polo do Vale do Ivaí, que concentra todos os órgãos do Governo do Estado e também da União. “Há muitos anos a Amuvi tem sua sede em Apucarana. É aqui que as pessoas do Vale do Ivaí buscam o Cisvir (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região), o Hospital da Providência, o Núcleo Regional da Educação, entre outros. É em Apucarana também que se concentram várias sedes de sindicatos patronais e operários, como o Sivale que representa 27 municípios da região. Dentre as cidades do Vale do Ivaí, é a nossa que possui um aeroporto”, enumerou.

Na avaliação do presidente da Acia, todos estes fatores tornam Apucarana um centro regional do comércio, da saúde e político. “A Amuvi continuando em nossa cidade tem muito mais a ganhar e facilita para a logística de prefeitos e outras autoridades. Por tudo isso precisamos somar esforços para ela continue com sua sede aqui e faça reuniões itinerantes quando necessário”, completa.

continua após publicidade .

SEDE

A sede da Amuvi em Apucarana foi adquirida em 1998 na Travessa Carlos Krizanosvki, nas proximidades do Espaço das Feiras. A proposta da atual diretoria da Amuvi é transferir as instalações para um terreno de 8 mil m² em Borrazópolis, na Fazenda Ilha, de propriedade do presidente da entidade, o prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD).

A nova sede custaria R$ 1,5 milhão em valores atualizados. Segundo o prefeito de Ivaiporã, as atuais instalações não comportam mais a necessidade da associação e, por isso, ele decidiu doar uma área e propor a construção da nova sede.

Siga o TNOnline no Google News