“Ação Noite Fria” em Ivaiporã atende mais de 500 pessoas

A ‘Ação Noite Fria’ da Prefeitura de Ivaiporã, criada para atender a população em situação de rua e também famílias em vulnerabilidade social durante as noites mais frias do inverno na cidade, atendeu na noite de quarta-feira (28) mais de 500 pessoas entre distribuição de sopão, cobertores, agasalhos e acolhimentos.

Conforme a diretora do departamento de assistência social, Flávia Kuss a participação da população foi bastante participativa. “Entraram em contato por telefone, informando onde estavam as pessoas que necessitavam de ajuda. Foram feitas diversas abordagens, as que estavam em condições e aceitaram foram encaminhadas para a Casa de Passagem”.

Já as pessoas alcoolizadas foram encaminhadas para suas residências. “Tivemos um caso que a pessoa não quis sair da rua e acabou ficando. Foi dado coberta, feita as orientações e pedido para que ele fosse no período da manhã até o CREAS para fazermos o encaminhamento para passar pelo menos esse final de semana na Casa de Passagem”. No total, sete pessoas foram acolhidas.

Ainda segundo Flávia, além dos acolhimentos, distribuição de cobertores e agasalhos foram entregues a famílias em vulnerabilidade social 293 marmitas com sopa. “Preparamos a marmita de forma que pudesse atender pelo menos duas pessoas. Por isso, acreditamos por baixo que umas 500 pessoas foram atendidas”.

A operação ‘Ação Noite Fria’ vai ocorrer ainda na noite desta quinta e sexta-feira (30). “Havendo a necessidade de prorrogação estaremos prorrogando”, completa a diretora de assistência social.

Veja a entrevista com a diretora do departamento de assistência social Flávia Kuss: