Ação conjunta da Polícia Militar prende casal e fecha ponto de tráfico de drogas em Faxinal

Uma operação conjunta das equipes Rotam e da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um casal pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite desta terça-feira (21), na Rua José Maria Bueno, em Faxinal. A ação policial também culminou na detenção de um usuário por porte de entorpecentes.

A intervenção foi motivada por recorrentes denúncias anônimas que apontavam o uso da residência como ponto fixo de comercialização de drogas. Durante o patrulhamento de monitoramento na região, os policiais flagraram o exato momento em que um morador do imóvel negociava o entorpecente com o condutor de um veículo que havia acabado de encostar no local.

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Logo após a transação, as equipes abordaram o comprador e encontraram com ele uma porção de cocaína. Questionado pelos agentes, o homem admitiu ter comprado a substância na casa que estava sob vigilância policial. Diante do flagrante, os policiais entraram na propriedade, momento em que o principal suspeito, correu ao banheiro e tentou se desfazer do restante da droga jogando o material no vaso sanitário e acionando a descarga.

Apesar da tentativa de destruição das provas, os agentes conseguiram recuperar parte da substância e localizaram dez porções de cocaína já embaladas e prontas para a comercialização. Nas buscas pelo imóvel, as equipes apreenderam ainda uma balança de precisão, um prato e uma faca contendo resquícios de cocaína, embalagens plásticas do tipo zip lock usadas no fracionamento, três aparelhos celulares e um caderno com anotações referentes à contabilidade do tráfico.

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No total, a operação apreendeu 11 porções de cocaína, somando 7,8 gramas do entorpecente. Diante das evidências e dos materiais recolhidos, o homem e uma mulher que estava no local receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.