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MEIO AMBIENTE

Ação ambiental capacita alunos e servidores para a recuperação de nascente em Jandaia do Sul

A capacitação focou na educação ambiental e na importância da manutenção das águas em propriedades rurais

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 09:06:46 Editado em 01.06.2026, 09:06:21
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Ação ambiental capacita alunos e servidores para a recuperação de nascente em Jandaia do Sul
Autor A atividade também contou com a participação de servidores públicos dos municípios de Bom Sucesso e Apucarana - Foto: Divulgação Prefeitura de Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio de uma parceria entre o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), promoveu uma oficina prática de restauração de nascentes na última quinta-feira (28).

A ação de educação e preservação ambiental foi realizada no Sítio São José, localizado na Estrada do Bagre, área rural pertencente aos produtores Irany Aparecida Delfino Santos e Sérgio Cardoso Santos.

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O encontro teve como foco principal o aprendizado prático sobre a recuperação e a manutenção de recursos hídricos. Para isso, a iniciativa reuniu alunos do primeiro ano do Colégio Agrícola Manoel Ribas, integrando a juventude às práticas de sustentabilidade no campo.

A atividade também contou com a participação de servidores públicos dos municípios de Bom Sucesso e Apucarana, o que permitiu uma rica troca de experiências em gestão ambiental entre as cidades da região.

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Toda a capacitação técnica foi elaborada e conduzida no local pelo técnico do IDR-Paraná, Ilso dos Santos Moreira. Os trabalhos e as orientações aos estudantes e produtores foram acompanhados de perto por representantes do poder público municipal de Jandaia do Sul, com a presença do diretor do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, Roni Márcio Garcia Rosse, e da chefe de Gestão Ambiental, Beatriz Soares Batista.

Ação ambiental capacita alunos e servidores para a recuperação de nascente em Jandaia do Sul
AutorFoto: Divulgação Prefeitura de Jandaia do Sul


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Agropecuária educação ambiental paraná recursos hídricos Restauração de Nascentes Sustentabilidade no Campo
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