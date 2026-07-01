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BEM-ESTAR

Academia da Saúde amplia estrutura e reforça atendimento à população em Ivaiporã

Nova sede da Academia da Saúde amplia a capacidade de atendimento gratuito e reforça a parceria entre a Prefeitura de Ivaiporã e a UEM

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 21:48:19 Editado em 01.07.2026, 21:48:11
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Academia da Saúde amplia estrutura e reforça atendimento à população em Ivaiporã
Autor Nova sede da Academia da Saúde - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Academia da Saúde, resultado da parceria entre a Prefeitura de Ivaiporã e a Universidade Estadual de Maringá (UEM), ganhou uma estrutura maior e mais moderna para ampliar o atendimento gratuito à população. O novo espaço, localizado na Avenida Ladislao Gil Fernandez, foi inaugurado na noite de terça-feira (30) e oferece mais conforto aos usuários encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela universidade.

Durante a inauguração, o prefeito Carlos Gil destacou que o programa se consolidou como uma importante ferramenta de promoção da saúde e prevenção de doenças. Segundo ele, a iniciativa estimula hábitos saudáveis em um período marcado pelo aumento do sedentarismo. (fotos abaixo)

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“O programa atende pessoas encaminhadas pelas UBSs e conta com profissionais qualificados. Temos relatos de moradores que melhoraram a qualidade de vida após participarem das atividades”, afirmou.

Carlos Gil disse que a demanda pelo programa cresceu muito desde a inauguração no ano passado, tornando necessária a ampliação da estrutura. Segundo o prefeito, o município também estuda implantar novas unidades em outros bairros para ampliar o acesso da população.

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O reitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Leandro Vanalli, afirmou que a nova estrutura fortalece a presença da instituição em Ivaiporã e amplia as ações de ensino, pesquisa, extensão e atendimento à comunidade. Segundo ele, a parceria com o município foi fundamental para transformar o projeto em realidade.

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“Nossa gratidão ao prefeito Carlos Gil por todo o apoio. Projetos como esse só acontecem quando existe parceria. Agora temos uma estrutura de ponta para que nossos servidores desenvolvam atividades de ensino, pesquisa, extensão e projetos voltados à comunidade.”

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Vanalli afirmou que aproximar a universidade da sociedade é um dos principais objetivos da instituição. “É muito importante envolver a UEM com a sociedade. Essa aproximação fortalece a formação acadêmica e amplia os serviços prestados à comunidade.”

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy afirmou que todos os participantes ingressam no programa por encaminhamento das equipes das Unidades Básicas de Saúde. Segundo ela, a integração entre os profissionais da atenção básica e da Academia da Saúde garante um atendimento mais seguro e eficiente.

“O espaço anterior já não comportava a procura. Agora temos uma estrutura mais ampla para receber a população com mais conforto e qualidade”, disse.

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Ela ressaltou que a prática orientada de exercícios contribui para o bem-estar, a autonomia e a qualidade de vida dos participantes.

Com a ampliação da estrutura, a Academia da Saúde passa a oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades físicas supervisionadas, reforçando a parceria entre a Prefeitura de Ivaiporã e a UEM e ampliando o atendimento voltado à promoção da saúde da população.


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