Abordagem da PM na PR-082 em Lunardelli resulta em apreensão de droga

Policiais militares de Lunardelli prenderam um homem no sábado (14) por posse de substância ilícita. Ele foi encaminhado ao destacamento da Polícia Militar, onde foi lavrado um termo circunstanciado por posse de droga para consumo próprio.

Na tarde de sábado, por volta das 16h30, a equipe do destacamento de Lunardelli se deslocava pela rodovia PR-082 quando o motorista de um carro, ao notar a presença da viatura, entrou rapidamente em uma estrada de terra.

Diante das suspeitas, optou-se pela abordagem. O condutor foi identificado, e constatado que não possuía habilitação para dirigir.

No banco do passageiro, estava uma pessoa que informou à equipe ser o dono do veículo e tinha acabado de comprá-lo. Questionado se havia drogas ilícitas ou armas no automóvel, ele confirmou ter uma porção de maconha na porta do passageiro.

Sendo então, realizada a apreensão de 2,03 gramas de maconha. O passageiro assumiu a posse da droga e foi encaminhado para a lavratura de um termo circunstanciado. O carro estava com a licença vencida, sendo também lavrado os autos de infração.

