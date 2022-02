Abertura do circuito Ivaí Adventure é realizada em J. Alegre

Da Redação

No domingo (6) foi realizado em Jardim Alegre, a abertura do circuito Ivaí Adventure do Programa Pedala Paraná. O circuito conta com 210 quilômetros e passa pelas cidades de Ivaiporã, Ariranha do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Grandes Rios, Lidianópolis e Jardim Alegre.

O programa Pedala Paraná é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte, com cooperação técnica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Detran-PR, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc, Senac, Paraná Turismo e Paraná Projetos. Conta também com o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e municípios participantes.

A solenidade de abertura contou com a presença do secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Jardim Alegre, Guilherme Gonçalves Lopes, diretor de Indústria, Comércio, Serviços Turismo e Agronegócio de Ivaiporã, Alex Sandro Aparecido Geremias da Fonseca, do chefe do Escritório Regional da Região 12 Ivaiporã, Paraná Esporte, Valdir Bento de Carvalho e os vereadores Beto Rohling e Pricilla Bogo representando a Câmara dos Vereadores de Jardim Alegre.