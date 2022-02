Da Redação

Abertura da Semana Pedagógica acontece em Cambira

Na manhã desta segunda-feira (07), a Autarquia Municipal de Educação de Cambira, juntamente com a Prefeitura Municipal, recepcionaram professores e funcionários, no centro comunitário da cidade, para a participação na Semana Pedagógica, que conta com o tema: Construindo Caminhos para uma aprendizagem significativa e acolhedora, objetivando o início de mais um ano letivo.

"Nesta reunião é realizado o planejamento, que é uma ferramenta criadora de possibilidades para a organização necessária, nos auxiliando para que alcancemos nossos objetivos. Mais uma vez, nos reunimos para a reflexão e a posterior indicação de caminhos pelos quais iremos trilhar e, ao mesmo tempo, poder levar aos nossos educandos, que estarão sob a nossa responsabilidade, no decorrer deste ano letivo. Somos convocados, coletivamente, a adotar uma postura que nos faça olhar pelos olhos dos nossos alunos para podermos desenvolver, em nosso dia a dia, metodologias que os conduzam à possibilidades de mudança e de crescimento humano, ético e intelectual", destacou o Secretário de Educação, Felipe Zani.



"Portanto, neste ano letivo de 2022, voltaremos a nossa atenção às questões inerentes a 'Aprendizagem: cenários e desafios'. Para tanto, será necessário que nos coloquemos no lugar do outro, se realmente quisermos levá-lo conosco, onde quer que a gente vá. Dessa maneira, conseguimos propiciar aos nossos educandos uma educação mais humanizada, acolhedora e significativa. E é com o anseio de construir uma sociedade cada vez melhor que a AMEC, acolhe todos e desejamos um excelente retorno ao ano letivo de 2022", destacou Felipe.

Os trabalhos pedagógicos desta semana foram iniciados pela convidada, mestre em educação, Regina Versoza Simão, responsável pela ministração da Palestra motivacional: Inteligência Emocional. Além dela, também houve a presença da psicóloga Jéssica Bueno de Camargo Borges, falando sobre o acolhimento para todos os funcionários da Autarquia Municipal de Educação de Cambira.

Estiveram presentes no evento a Secretária do Trabalho e Promoção Social Vanessa Marques, o vice Prefeito Fabio José Ferreira, o presidente da Câmara de Vereadores Cleber Alexandre Torres, o vereador Rodrigo Rodrigues, e a Secretária Municipal de Saúde Ana Lucia.



Representando todos os funcionários da AMEC, contamos também com a Coordenadora da Educação Infantil Aline Pamela Ortega Galmacci, e com Coordenadora do Ensino Fundamental, Maria Cristina Zaparolli. Também se fizeram presentes, a Diretora da Escola Municipal São José, Marlene Aparecida Bengosi Crotti, a Diretora do CMEI Olga Tozelli Sanches, Eliana Sapatini Navaro, e o Gerente do Sicredi Sr. Evandro Judai.