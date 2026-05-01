Abatedouro municipal de Cambira é alvo de arrombamento e furto

O abatedouro municipal de Cambira, no Vale do Ivaí, foi alvo de arrombamento e furto de equipamentos. Segundo a Polícia Militar (PM), criminosos invadiram o prédio público após forçarem o portão de acesso principal e entrarem por uma janela superior, conectada ao telhado da estrutura. A ação, registrada na madrugada da última quarta-feira (29), resultou da destruição de diversas instalações e o furto de equipamentos.

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Durante a invasão, os suspeitos destruíram câmeras de segurança, aparelho gravador de imagens, portas, painéis elétricos e telhas. Foram levados do abatedouro uma condensadora utilizada na câmara fria, cinco torneiras e cerca de duzentos metros de fiação elétrica.

O crime foi percebido posteriormente, e um representante da prefeitura de Cambira procurou o destacamento da Polícia Militar na tarde de quinta-feira (30) para formalizar a queixa. Segundo o relato oficial, estima-se que o furto tenha ocorrido no período entre a meia-noite e as seis horas da manhã de quarta-feira. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso segue em investigação.

