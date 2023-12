Abastecimentos em Marilândia e Borrazópolis estão em recuperação

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Sanepar informou que ainda nesta quinta-feira (28) o abastecimento de água em Marilândia do Sul e Borrazópolis, no Vale do Ivaí, devem se normalizar.

continua após publicidade

Segundo a companhia, em Marilândia, os bairros Terra Nova, Morada do Sol e Leão do Norte estão com o abastecimento em recuperação.

-LEIA MAIS: Mulher fica ferida em acidente na PR-466 em Manoel Ribas

continua após publicidade

A manutenção no poço foi concluída no final da noite de quarta-feira (27), mas os níveis do reservatório não recuperaram por completo. A previsão é de normalização total à noite, de forma gradativa.

Já em Borrazópolis, conforme a Senapar, o abastecimento está comprometido devido a um problema operacional na captação do município. A manutenção deve ser concluída nas próximas horas. A previsão é de normalização total até o fim da noite, de forma gradativa.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



continua após publicidade

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo email atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115.

Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Siga o TNOnline no Google News