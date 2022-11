Abastecimento no Vale do Ivaí segue comprometido; veja as cidades

Da Redação

A Sanepar registra, ainda, no fim da tarde desta segunda-feira (31), seis localidades do Vale do Ivaí onde a produção de água está paralisada por falta de energia. São elas, a cidade de Rosário do Ivaí e seus distritos Vila União e Campineiro do Sul, a cidade de Lunardelli, além dos distritos Dinizópolis (em Cruzmaltina) e Alto Porã (em Ivaiporã). A Copel está em campo trabalhando, mas não há previsões de restabelecimento da energia nas unidades.

A região sul de Apucarana já está com o abastecimento normalizado, visto que a energia foi restabelecida no Poço Country durante a tarde. Jandaia do Sul, cuja turbidez do rio Marumbizinho havia paralisado o tratamento, voltou a ser abastecida. Jandaia e São João do Ivaí estão com os níveis dos reservatórios em recuperação, com previsão de normalização durante a noite desta segunda-feira (31). A população precisa continuar economizando água e evitando desperdícios.

Os sistemas de abastecimento de Grande Rios e do distrito Flórida do Ivaí, do distrito Ribeirão Bonito, em Rosário do Ivaí, do distrito Placar Luar, em Ivaiporã, das cidades de Jardim Alegre, Lidianópolis, Mauá da Serra e Novo Itacolomi já tiveram a energia restabelecida pela Copel. Porém o abastecimento de água deve se normalizar apenas na madrugada desta terça-feira (1º).

Com o recuo do Rio Pindaúva, a Sanepar também voltou a operar a captação em Ivaiporã. A previsão é de normalizar a distribuição de água na cidade durante a próxima madrugada. Mesma prazo para normalizar Califórnia, onde a turbidez do Rio Água Seis parou a produção por várias horas do dia.

Cambira não registrou falta de água, devido ao baixo consumo e a operação do sistema de poços tubulares profundos. A captação do rio segue paralisada, mas com a população fazendo uso racional da água, não deve haver desabastecimento.

Serviço

Caminhões-pipas continuarão fazendo atendimento emergencial em hospitais, postos de saúde, asilos, casa lar e escolas nas localidades com dificuldade de abastecimento.

Ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800-200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

