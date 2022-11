Abastecimento de água permanece comprometido no Vale do Ivaí

Da Redação

A Sanepar registra, na manhã desta terça-feira (01), cinco localidades do Vale do Ivaí com o abastecimento comprometido. Os distritos Vila União e Campineiro do Sul, em Rosário do Ivaí, Dinizópolis, em Cruzmaltina, e Flórida do Ivaí, em Grande Rios, ainda estão sem energia nas unidades de captação de água, devido às chuvas do fim de semana. Equipes da Copel continuam em campo.

A cidade de Lidianópolis permanece com dificuldade na produção de água, pois o poço principal do sistema ainda não teve a energia restabelecida.

LEIA MAIS: Copel recompõe ligação nas três cidades mais atingidas do Vale do Ivaí

Califórnia segue em recuperação, mas com níveis dos reservatórios bastante baixos após a parada no sistema de abastecimento devido à alta turbidez do Rio Água das Seis. Grandes Rios também opera todos os poços nesta terça-feira, porém a distribuição de água ainda não foi totalmente normalizada.

A população precisa economizar água e evitar desperdícios. Caminhões-pipa continuarão atendendo emergencialmente hospitais, posto de saúde, asilos, casa lar e escolas nas localidades com dificuldade de abastecimento.

Ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos os imóveis possuam o reservatório. A Sanepar sugere que tenha pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo, em caso de desabastecimento.

