À espera de transplante de fígado, vice assume Prefeitura de Ivaiporã

O vice-prefeito Marcelo Reis (PSD) assumiu no início desta semana a Prefeitura de Ivaiporã (PR), após a formalização do pedido de licença do prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) de 15 dias para compromissos oficiais em Londrina, Foz do Iguaçu, Brasília e Curitiba.

Em entrevista ao site TNOnline, Marcelo Reis, que está há cerca de 90 dias em tratamento de saúde à espera de um transplante de fígado, disse que é uma grande alegria estar assumindo interinamente a Prefeitura de Ivaiporã. “O Gil me fez o convite, e prontamente aceitei. Estou me sentido bem, em fase de tratamento, aguardando um procedimento em uma veia, para que depois seja analisada a sequência do tratamento”, declarou.

Com problemas no fígado, Marcelo Reis iniciou o tratamento em Ivaiporã e realizou exames constantes no Hospital Nossa do Roccio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. “A gente sabe que o transplante é uma das soluções importantes para o meu problema de saúde, mas vamos tentar primeiro desobstruir a veia que é a causadora do problema que tenho no fígado explicou.

Segundo Marcelo Reis, as atividades do dia a dia da Prefeitura o motivam para lutar cada vez mais com os problemas de saúde. “As pessoas que tiverem problemas de saúde nunca deixem de acreditar. Acredite em você, acredite nos médicos e acima de tudo em Deus”

