95 casos de Covid confirmados nesta sexta (28), em Ivaiporã

A Vigilância Epidemiológica do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã registrou nesta sexta-feira (28), mais 95 novos casos positivos de coronavírus (Covid-19). Testaram positivo 53 mulheres e 42 homens, incluindo oito crianças.

Dos testes laboratoriais, quatro foram realizados por PCR e 91 por teste rápido. No momento 876 estão com o vírus ativo e se recuperam no domicílio.

Além disso, 13 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames encaminhados ao Lacen. Oito se encontram sob monitoramento da equipe de saúde nos domicílios e cinco pessoas se encontram internadas, duas delas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)..

