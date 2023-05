9ª edição da Festa das Flores de Jardim Alegre supera expectativas

Da Redação

A 9ª Festa das Flores de Jardim Alegre aconteceu no final de semana, nos dias 06 e 07 de maio. O evento que aconteceu no salão da sede dos Escoteiros é promovido pela Associação dos Orquidicultores e Floricultores de Jardim Alegre (Assoflor),

O presidente da Assoflor, Carlos Alberto Azevedo, faz uma avaliação positiva do evento e comemora. No total oito associados estiveram expondo e comercializando suas plantas.

“Superou as nossas expectativas. Até porque foi a primeira Festa das Flores após a pandemia. Mesmo com esse período que estivemos parados por causa da Covid, o pessoal compareceu. Recebemos pessoas de Apucarana, Jandaia do sul, São João do Ivaí, Faxinal, Pitanga, Campo Mourão e principalmente das nossas cidades vizinhas, Arapuã, ariranha do Ivaí, Lunardelli, Lidianópolis e Ivaiporã”.

Carlos Alberto explica ainda que o evento é um complemento das festividades do aniversário da cidade que foi no dia 28 de abril. “A data coincide também com o dia das mães, uma data para se presentear. Com isso, criamos oportunidades de vendas para os nossos produtores”.

Além de orquídeas, também são expostos na Festa da Flores, rosas do deserto, cactos e suculentas e o visitante têm ainda a opção de artigos para presentes da feira de artesanatos.

Ainda segundo o presidente da associação, a Festa das Flores tem um alcance regional, por isso a associação vem buscando ampliar, não apenas as variedades de orquídeas, mas também com mais flores e plantas ornamentais.

“A predominância são as orquídeas, mas, agregamos à festa outras flores produzidas pelos nossos associados, e que são bastante procuradas pelos colecionadores e pessoas que tem como hobby o cultivo de plantas”, completou Carlos Alberto.

Em setembro a Assoflor realiza em Jardim Alegre a 16ª edição da Exposição e Vendas de Orquídeas

