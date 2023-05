8ª Caminhada na Natureza conecta 19 municípios no Salto do Bulha

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quem curte a natureza se inscreveu na 8ªCaminhada Internacional na Natureza de Ivaiporã – circuito Salto do Bulha, que foi realizada, no domingo, dia 7 de maio, pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio dos Departamentos de Turismo e de Meio Ambiente, com apoio do Governo do Estado, Corpo de Bombeiros, Caminhadas na Natureza do Paraná, Turismo Rural (IDR-Paraná), UEM, Eco Booking, IFPR e sinalizada no padrão Internationaler Volksporter Verbunden.

continua após publicidade .

A concentração foi no Recanto Charanga, onde foram feitas mais inscrições e dadas as boas-vindas aos caminhantes pelo prefeito Carlos Gil, diretores dos Departamentos Municipais de Turismo e de Meio Ambiente, Alex Fonseca e Denise Kusminski, e pela vereadora Gertrudes Bernardy.

- LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego divulgadas pelo Sine de Ivaiporã

continua após publicidade .

Alex Fonseca expressou gratidão ao prefeito Carlos Gil pelo apoio e informou aos caminhantes que o circuito Salto do Bulha apresentava alguns desafios antes de chegar à cachoeira. No entanto, Alex Fonseca ressaltou que o percurso seria superado com sucesso.

Inclusive o pequeno Emanuel Ribeiro Gonçalves, 5 anos, fez os 10 km do circuito acompanhado com os pais. De Engenheiro Beltrão veio Irene Cordeiro – e mais 23 caminhantes. “É a 1ª vez que venho a Ivaiporã fazer a Caminhada Internacional na Natureza e espero curtir bastante, porque sempre ouço falar que é muito bonita”, referiu Irene Cordeiro.

Estímulo

O incentivo às atividades ambientais que a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis proporciona foi mencionado pela vereadora Gertrudes Bernardy, que parabenizou os diretores Alex Fonseca e Denise Kusminski, e respectivas equipes, pela organização da 8ª Caminhada Internacional na Natureza de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Quem se sentiu honrado com a participação de centenas de caminhantes foi o prefeito Carlos Gil. “É uma honra recebê-los! O circuito Salto do Bulha foi preparado com carinho, por várias equipes, e o dia está maravilhoso para caminhar na natureza”, declarou Carlos Gil.

Os caminhantes curtiram as paisagens do circuito e foram recepcionados no Sítio António pelos proprietários Antônio Belarmino Leão e Adelaide Leão. O casal ofereceu café da manhã, sem qualquer custo, com apoio dos familiares.

19 municípios

De acordo com dados do Departamento de Turismo a 8ª Caminhada Internacional na Natureza foi feita por caminhantes de 19 municípios do Estado. Entre os caminhantes, destaque para Valdemir da Silva, Nilvair Aparecido da Silva, Janete Vieira Pereira, Bendito Inácio da Costa, Maria Inês Satiko da Costa, José Aparecido de Sousa Pinheiro e Antônio Correia, que receberam Certificado de Participação por terem concluído diversas caminhadas na natureza e ultrapassado 300 km.

Com a realização da Caminhada Internacional na Natureza, a Prefeitura cumpriu o Objetivo 3 da Agenda 2030 da ONU: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E, dando sequência às ações ambientais que levaram Ivaiporã a ser reconhecida como Cidade Árvore do Mundo, certificada pelo fundação norte-americana Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), os caminhantes receberam mudas nativas entregues gratuitamente pelo Departamento de Meio Ambiente.

Siga o TNOnline no Google News