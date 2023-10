7º Festival Paralímpico reúne 700 atletas e professores em Ivaiporã

O Festival Paralímpico do Vale do Ivaí é organizado pela UEM

A Prefeitura de Ivaiporã apoiou o 7º Festival Paralímpico do Vale do Ivaí, que foi organizado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) em colaboração com o Núcleo Regional de Educação (NRE) – reunindo 700 atletas e professores de 34 escolas de educação especial com a finalidade de promover a inclusão social de pessoas com deficiência matriculadas na rede de ensino e nas Escolas de Educação Especial das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O 7º Festival Paralímpico do Vale do Ivaí foi realizado na quarta-feira, ocorreu no Complexo Esportivo UEM (Sapecadão) de Ivaiporã.

A vice-reitora da UEM, Gisele Carvalho afirmou que o Festival Paralímpico do Vale do Ivaí é o maior do Estado e proporciona a descoberta de talentos e a inclusão social. “A Lei 13.146/2015 assegura e promove o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à inclusão social e cidadania. Portanto, parabenizo o município de Ivaiporã por cumprir a lei”, afirmou a vice-reitora.

O prefeito (licenciado) Carlos Gil que prestigiou o evento, classificou como excepcional o 7º Festival Paralímpico do Vale do Ivaí por estimular a prática esportiva e a inclusão de atletas. “Parabenizo o professor Ricardo Carminato pela determinação e realização do Festival Paralímpico do Vale do Ivaí”, declarou Carlos Gil compartilhando a informação que a UEM fará treinamentos com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Outra boa notícia foi dada pelo chefe da Regional 12 da Paraná Esporte, Valdir Carvalho. “Ivaiporã se tornará centro de excelência em paradesporto no Estado em decorrência do trabalho desenvolvido pelo professor Ricardo Carminato”, informou.

O professor da UEM, Ricardo Carminato – idealizador do Festival Paralímpico do Vale do Ivaí agradeceu à Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio das Secretarias Municipais de Esporte e de Educação, NRE e à Reitoria da UEM pelo apoio incondicional ao 7º Festival Paralímpico do Vale do Ivaí.



O 7º Festival Paralímpico do Vale do Ivaí incluiu uma homenagem especial ao professor Jaime Sacco, que foi secretário municipal de Esporte de Ivaiporã – entre 1982 e 1988, e de 2013 a 2018.

A homenagem consistiu na entrega de uma placa e no reconhecimento ao grande trabalho desenvolvido em prol de crianças, jovens e adultos. Jaime Sacco estava com a esposa Analucia Sacco e com o filho Gustavo Sacco.

Para acender a pira foram convidados os atletas da Escola Rotariana Manoel Ribas, André Alves, e Jorge Schmoller. Após a solenidade a organização deu início às provas.

Também participaram da solenidade, diretor do Campus da UEM, Eduard Angelo Bendrath, prefeito Carlos Gil (licenciado), presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri (Sabão), vereadores Gertrudes Bernardy e Jaffer Saganski Ferreira, coordenadores, professores e acadêmicos da UEM, servidores públicos da Prefeitura e representantes da Secretaria de Estado do Esporte.

