7ª Caminhada na Natureza em Ariranha do Ivaí acontece no dia 6 de setembro

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Evento será realizado no dia 6 de setembro, a partir das 7h30; café da manhã e almoço serão oferecidos de forma opcional aos participantes

A 7ª Caminhada na Natureza será realizada no dia 6 de setembro, em Ariranha do Ivaí, com um circuito de 12 quilômetros. A saída está marcada para as 7h30.

As inscrições podem ser feitas de 3 de agosto a 4 de setembro pelo site da EcoBooking. Clique aqui para fazer a inscrição

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Os participantes poderão optar pelo café da manhã, no valor de R$ 25, e pelo almoço, por R$ 45. Os dois serviços são opcionais.

A atividade conta com apoio do IDR-Paraná, da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí, do EcoBooking e do programa Turismo Rural IDR-Paraná.

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Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

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