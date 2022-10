6ª Companhia Independente da Polícia Militar realiza torneio de tiro

Da Redação

Dando início aos eventos comemorativos em alusão ao 12º Aniversário da 6ª CIPM, nesta terça-feira (04/10), foi realizado o 1º Torneio de Tiro da 6ª CIPM no Estande de Tiro localizado na Associação dos Policiais Militares (APOM), em Ivaiporã.

O Torneio foi aberto aos policiais militares da ativa e da reserva, totalizando trinta e sete participantes.

Os competidores realizaram quatro modalidades diferentes de disparos, sendo elas El Presidente com Revolver cal. .357, tiro de precisão Carabina Puma cal. .357, El Presidente e tiro de precisão com Carabina IA2 cal. 5.56, que exigiram grande preparo técnico dos participantes. Venceu o policial militar que somou mais pontos entre as modalidades.

Os três primeiros colocados do Torneio serão homenageados perante a Tropa na Solenidade Militar Alusiva ao 12º Aniversário da 6ª CIPM, que ocorrerá na sexta-feira (07/10), as 9 horas, na sede da Companhia.

